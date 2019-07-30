Феминистки реже имитируют оргазм - ученые

Три из четырех женщин в какой-то момент имитировали оргазм и делают это каждый третий раз, когда занимаются сексом.

Женщины симулируют оргазмы по многим причинам. Кто-то в начале своей сексуальной жизни не смог понять себя и не знает, как обсудить это с партнером. А кому-то проще достичь кульминации в одиночку, но во время секса боится ранить партнера отсутствием оргазма.

Читайте такжеСексолог рассказала о пользе женской мастурбации

Какова бы ни была причина, новое исследование показало, что три из четырех женщин в какой-то момент имитировали оргазм и делают это каждый третий раз, когда занимаются сексом, сообщает Metro.

Исследование включало опрос 463 британских женщин со средним возрастом около 38 лет. Оно также показало, что феминистские ценности могут влиять на частоту оргазма. Согласно результатам, участники, продемонстрировавшие "антифеминистские ценности»", за свою жизнь подделали больше оргазмов по сравнению с феминистками, которые делали это гораздо реже.

Кроме того, если женщина считала, что ей необходимо испытать оргазм, чтобы мужчина чувствовал себя хорошо в постели, она также с большей вероятностью притворялась, что она достигла кульминации хотя бы один раз.

"Это может отражать нежелание честно и открыто рассказывать о сексе, в том числе о сексуальных предпочтениях и трудностях с испытанием оргазма", - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, эксперты назвали 7 причин отсутствия оргазма.