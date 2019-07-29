"Нет, вы не фригидны": эксперты назвали 7 причин отсутствия оргазма

Фригидность — это миф, 99% женщин способны оргазмировать.

Многие женщины переживают из-за отсутствия оргазма, и с помощью интернета тут же ставят себе диагноз фригидность.

Однако лишь 30% женщин регулярно получают оргазм, сообщает Cosmo.

Причины отсутствия оргазма

Первая причина. Стресс — опасный враг ваших драгоценных оргазмов. Поссорились с мужчиной, и гложет обида — пока не решите проблему, наслаждение не получите.

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Причина вторая. Во время секса вы думаете обо всем, кроме секса. Вспомните, сколько диких мыслей посещает вашу голову, пока мужчина старается? Ворох проблем никогда не даст сбыться оргазмам, пока вы не вернетесь в постель к ощущениям. Будьте здесь и сейчас! Фиксируйте все, что чувствуете в данный момент. Отмечайте мельчайшие изменения в теле, как следователь. И не пускайте другие мысли в спальню.

Причина третья. Любой дискомфорт тормозит возбуждение. Дискомфорт — это громкий шум на улице, это страх, что вас застукают, это неприятные ощущения от отсутствия смазки. Внимание переключается на раздражитель и — привет! — удовольствие ускользает. Разберитесь, что лично вас отвлекает от секса, и устраните проблему. Закройте комнату на ключ, купите смазку, ну или наденьте носки, если мерзлячка. Только учтите, что если испытывать оргазмы у вас вообще не получалось, то чуда не случится ни в носочках, ни без.

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Причина четвертая. Вы забыли про прелюдию. Секс — это не только проникновение, а половой член - не волшебная палочка для оргазма. Оральные игры, массаж груди, облизывание стоп и ласки пальцами — важнейшая часть возбуждения. Попробуйте эксперимент. Договоритесь с мужчиной, чтобы во время секса он не входил в вас, пока вы сами об этом не попросите. Пусть он доведет вас до исступления ласками прежде, чем приступить к пенетрации. Даже если на это потребуется час. Вы почувствуете сильную разницу от секса с прелюдией и без.

Причина пятая. Вы предвкушаете, что опять не получите оргазм — вы программируете себя. Хотите стонать до помрачения? Просто расслабьтесь. Лишь тогда ваш мозг подаст сигнал о сексуальном желании в половые органы. Оргазмы женщины — в голове.

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Причина шестая. Вы не хотите секс в данный момент. Но почему тогда им занимаетесь? Боитесь обидеть партнера или, может, стойко следуете предписанию исполнять супружеский долг, чтобы не разрушить семью? Запомните: вы никогда не получите оргазм, если не испытываете возбуждение и через «не хочу» соглашаетесь на половой акт. Чтобы кайфонуть, нужно по‑настоящему захотеть своего мужчину!

Причина седьмая. Вы перекладываете ответственность за свой оргазм на партнера. Среди женщин есть убеждение, что мужчина — это тот, кто обязан дарить эйфорию, иначе он нестарательный. Да, партнер может раскрыть женщину, но только в той степени, в которой она сама позволяете себе открыться.

Фригидность — это миф, 99% женщин способны оргазмировать. Пробудите свое тело, трогайте, изучайте эрогенные точки — расслабьтесь и любите себя с радостью.

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