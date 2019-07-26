"Если ролевые игры - уже скучно": сексолог назвала 7 способов разнообразить секс

Разнообразить отношения могут помочь курсы оральных или мануальных ласк.

Со временем почти во всех отношениях возникают периоды, когда страсть угасает и сексуальная жизнь ухудшается. Но все в ваших руках, если приложить немного усилий, все загорится, как в начале отношений.

Если ролевые игры - уже скучно, или вы поняли, что актерское мастерство и разыгрывание различных сюжетов дома - совсем не ваше, не отчаивайтесь, есть и другие способы улучшить секс, рассказала "Здоровью 24" сексолог Галина Иванова.

Как разнообразить сексуальную жизнь

1. Фантазии. Обсуждайте фантазии, расскажите партнеру / партнерше свою и послушайте его / ее. Не стесняйтесь: у всех людей есть фантазии, о которых неудобно говорить.

Читайте такжеСексолог объяснила, когда просмотр порно может разрушить отношения

2. Обучение. Сходите на учебные курсы по технике оральных ласк, например, или мануальных. Вы даже не представляете, сколько всего вы еще не умеете.

3. Забавы. Задание на вечер: помыть партнера / партнершу в душе, но не касаться руками. Он, конечно же, может помыть и вас, но тоже без рук.

4. Изменение обстановки. Снимите номер на сутки в отеле своего города. Получается мини-отпуск, отличная смена атмосферы. Хотя с города даже и не выезжали.

5. Почитайте эротические рассказы друг другу. Например, нашли какой-то рассказ, который вас возбуждает, почитайте партнеру / партнерше, потом пусть он что-нибудь зачитает вам.

6. Попробуйте секс в необычных местах. Но без фанатизма, секс в общественных местах карается законом.

7. Чтение книг. Не "Войну и Мир", конечно же. Чтение вместе Камасутры, например, вполне может разжечь страсть и внести разнообразие. Посмотрите, полистайте вместе, выберите, что хотите попробовать.

Как сообщал УНИАН, ранее сексолог рассказала о пользе женской мастурбации.