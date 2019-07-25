Сексолог объяснила, когда просмотр порно может разрушить отношения

Порно формирует неправильные поведенческие роли, отмечает эксперт.

Что же происходит, когда порнография становится регулярным делом? Много и часто, практически каждый день – становится подменой обычной половой жизни.

В этом случае в голове складывается простой вывод: для чего тратить силы и усилия, если можно все сделать проще и быстрее, рассказала "Здоровью 24" сексолог Галина Иванова.

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То есть появляется подмена, и если этой подмены становится много, тогда может появиться даже такое явление, как порнозависимость. Она имеет такой же эффект, как и все другие зависимости: сначала человек употребляет немножко, потом дозы увеличиваются, потом уже без этого не может жить.

Потом может начать прятаться от партнерши, вставать ночью и смотреть порнографию. Соответственно, сексуальная жизнь сходит на нет, появляется полноценная зависимость.

Также порно формирует неправильные поведенческие роли. Партнеры могут относиться друг к другу, как порноактеры в фильмах, и это скажется на сексуальной жизни и будет создавать ощущение неполноценности.

Женщины тоже довольно часто смотрят порно. И также "садятся" на картинку и сюжет. Потому что в порно нет забот по хозяйству, детей, работы, уставшего мужа, а еще в порно можно только смотреть, а в реальности нужно участвовать, инициировать и действовать.

"Поэтому если порно не мешает вам наслаждаться близостью в паре, то, пожалуйста, смотрите. Но если порно становится подменой близости, то, возможно, пора предпринимать какие-то меры, чтобы это не переросло в зависимость", - подытожила сексолог.