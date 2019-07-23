Сексолог рассказала о правильном оргазме и как его получить

Нет правильного или неправильного оргазма. Ведь оргазм – это снятие сексуального напряжения.

Чтобы получить оргазм, многим женщинам нужно определенное стечение условий и обстоятельств. Это может быть секс с постоянным партнером, или же, наоборот, только с новым, или только от мастурбации.

В любом случае нужно понять – это не хорошо и не плохо. А просто показатель того, что вам нужно, чтобы открыться наслаждению, рассказала "Здоровью 24" сексолог Марина Абрамова.

1. Оргазм только с постоянным партнером. Это означает, что вам нужно доверять партнеру, чувствовать себя в безопасности. Ведь в момент оргазма вы настолько открыты и уязвимы, что только со своим мужчиной можете позволить себе расслабиться.

2. Оргазм при правильных движениях партнера. Правильных лично для вас. Это может быть случай с постоянным партнером, когда вы изучили нюансы и особенности друг друга.

Читайте такжеСексолог объяснила, как получить одновременный оргазм с партнером

Однако если вы еще не вышли на уровень, когда он знает ваши "кнопочки" – подскажите ему сами. Словами или движениями. Чтобы помочь партнеру дать вам удовлетворение, вы должны сами себя знать. И не уклоняться от этих знаний.

3. Оргазм при сильном возбуждении. Например, с новым партнером, или же после долгой разлуки. Это говорит о том, что рутинный секс – не ваша история. Вам нужно как можно больше новых эмоций, чтобы прийти к желаемой разрядке.

Здесь помогут сексуальные игрушки, ролевые игры, совместные просмотры эротических фильмов и многое другое. Не переносите всю ответственность за разнообразие на партнера. Спросите себя – для кого это важно.

4. Оргазм во время мастурбации. Да, мы знаем, как это сделать правильно. Как ускориться, как замедлиться, какие движения подогреют, а которые доведут до оргазма.

Побалуйте себя так, чтобы партнер смотрел на вас – это добавит яркость в ощущения для вас обоих. И покажите ему, как вам нравится – с практикой он сможет дарить вам ощущения не хуже вас самих.

Нет правильного или неправильного оргазма. Ведь оргазм – это снятие сексуального напряжения, и пик наслаждения от близости с партнером и процесса интимного общения. Получайте его таким способом, каким нравится.

Ранее врачи объяснили, в каком возрасте нужно начинать сексуальную жизнь.