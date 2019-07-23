Эксперты назвали семь признаков токсичного партнера

Токсичные отношения часто становятся отражением того, как поступали с тобой в детстве.

Некоторых людей мы держим рядом с собой дольше, чем они того заслуживают. Муж, подруга, коллега, родственник — любой человек может оказаться токсичным.

Как выбраться из такой ситуации и прекратить общение, рассказали эксперты Cosmo.

1. Осознай, что отношения неправильны

Чтобы это понять, достаточно увидеть симптомы токсичного поведения:

- поначалу он очень обходителен и приятен в общении;

- перестает разговаривать после ссоры ради того, чтобы тебя контролировать;

- заставляет тебя читать мысли и предполагать, а потом наказывает, если ты ошиблась;

- критикует все, что сам же просил тебя сделать;

- постоянно исправляет тебя;

- лжет;

- манипулирует сексуальными отношениями;

- заставляет тебя думать, что его действия сделают тебя лучше.

Итак, в итоге ты начинаешь думать, что поведение токсичного человека (особенно партнера) связано с тем, что ты сделала что-то не так. Обрати внимание на то, как он разговаривает с другими людьми и как с тобой.

2. Вспомни детство

Токсичные отношения часто становятся отражением того, как поступали с тобой в детстве. Например, родители не считали тебя важной частью своей жизни или заставляли всегда стараться лучше, чтобы им понравиться. Возможно, ты к этому привыкла и подспудно ищешь такие же отношения.

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3. Собирай деньги

Зачастую партнер проявляет неприятные черты потому, что ты зависишь от него финансово. Если это так, начинай в буквальном смысле копить на свободу.

4. Ищи помощи снаружи

Если ты осознала, что в отношениях что-то не так, постарайся поддерживать отношения с людьми, которые знают, что ты хороший человек. Найди психотерапевта, если не справляешься.

5. Скажи это вслух

Человек, который видит подчинение и упивается им, просто так ничего не отдаст. В следующий раз в разгар ссоры скажи прямо, что ты не намерена продолжать разговор в таком тоне и вернешься к нему, когда человек будет готов поговорить нормально.

6. Поставь границы

Начни с простого: не позволяй отвлекать себя, если ты занята. Ты не чья-то собственность, чтобы бежать навстречу по первому сигналу.

7. Не проявляй интереса

Если общение с токсичным человеком нельзя закончить прямо сейчас, перестань его слушать и реагировать. Такие люди любят реакцию, а если ничего не происходит, накал страстей снизится или они переключатся на кого-то другого.