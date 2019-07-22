Эксперты объяснили, в каком возрасте нужно начинать сексуальную жизнь

По словам сексологов, в начале сексуальной жизни (и потом), нужно быть уверенным в партнере.

У мужчин и женщин половое созревание происходит в разном возрасте, а психологическая зрелость – вообще для каждого индивидуальна. Поэтому вопрос о начале половой жизни является очень сложным.

Об этом в комментарии "Здоровью 24" рассказали врач акушер-гинеколог, врач УЗИ Галина Петренко и сексолог, женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова.

По словам Галины Петренко, идеального возраста нет, потому что это зависит от региона проживания (на юге девушки имеют более раннее начало полового созревания, чем на севере), культурных и религиозных предпочтений, социального статуса женщины и еще многим другим причинам.

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"Но физиологически женщина полностью готова к интимным отношениям в возрасте 18-19 лет, именно в этом возрасте половые органы готовы к половым контактам, имеют естественную защиту слизистых оболочек, иммунитета, и готовность к родам в случае беременности. В отношении мужчин – физиологически мужчина готов к интимным отношениям с 15-16 лет, но чаще всего в этом возрасте мужчина еще не готов отвечать за последствия таких отношений", - говорит врач УЗИ Галина Петренко.

Екатерина Филиппова советует вступать в интимные отношения, когда созрели психологически. Некоторые люди уже в 16-18 лет прекрасно осознают, что секс это не только удовольствие и некий "запретный плод", но и ответственность. Так как нежелательная беременность и болезни передаются половым путем, а так же и другие неприятные сюрпризы.

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