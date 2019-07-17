Эксперты посоветовали, как вернуть секс в вашу жизнь: пять шагов

Отсутствие секса — само по себе проблема, но истинные причины обычно глубже.

Это случается нередко: в начале отношений пара занимается сексом часто, но со временем появляются дети, новые обязательства — и интимная жизнь отходит на задний план.

Эксперты Cosmo рассказали, как это исправить с помощью пяти простых шагов.

1. Поговорите об этом

Пожалуй, это самый сложный шаг, особенно если вы избегали этого разговора месяцы и даже годы. Но приходит момент, когда слона в комнате уже нельзя не замечать. Можно начать диалог в письменном виде.

2. Найдите реальную проблему

Да, отсутствие секса — само по себе проблема, но истинные причины обычно глубже. Нерешенные вопросы о детях или деньгах подпитывают эмоциональные разногласия между партнерами. Если же дело именно в сексе, то проблема часто заключается в боязни мужчины, что он не сможет себя проявить, и женщины — что останется сексуально неудовлетворенной.

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3. Важен физический контакт

Нередко он пропадает вместе с сексом, и со временем вам становится неприятно даже думать об этом. Один начинает бояться отказа, другой ищет причины, чтобы не обниматься. Поставьте себе цель: например, пять объятий в день или просмотр фильма на диване, держась за руки.

4. Не спешите

Если предыдущие действия стали даваться легко, не переходите резко к сексу, это может вернуть ситуацию на начальный этап. Не завышайте ожиданий и действуйте постепенно, тогда все получится.

5. Обратитесь к специалисту

Если вы оба были правильно настроены, но всё равно что-то пошло не так, лучший выход — общение с сексологом. Он поможет разобраться в истинных причинах и перенастроить ваши отношения на интимный лад.