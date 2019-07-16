Врач рассказала, как мужчине подготовиться к зачатию ребенка
Во время планирования беременности нужно особенно следить за своим здоровьем. И пройти необходимые обследования не только женщинам, но и мужчинам.
Чек-лист обследований для будущего папы составила гинеколог Анна Поволоцкая, передает "Здоровье 24".
Какие обследования должен пройти мужчина перед зачатием ребенка?
1. Обзор уролога-андролога. Для исключения паховых грыж, водянки яичка, аномалий развития. А также врач возьмет мазок из уретры на степень чистоты. Можно сразу сдать анализ на хламидии, микоплазму и уреаплазмозу.
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2. УЗИ органов мошонки и предстательной железы.
3. И конечно, спермограмма для выявления патологических форм сперматозоидов и наличия воспаления.
Изменения в образе жизни
- отказ от алкоголя и никотина;
- достаточный сон, умеренная физическая активность и отсутствие стрессов;
- нормализация массы тела, исключение сидячего образа жизни;
- ограничения вибрирующего воздействия и высоких температур на организм;
- отказ от синтетической одежды, стягивающей;
- прием поливитаминов;
- исключение контакта с токсическими веществами, источниками ионизирующего излучения;
- профилактика простудных заболеваний, инфекций и травм.