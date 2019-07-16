Эксперты назвали пять фактов о либидо

На протяжении всей жизни наш организм обновляется, меняется гормональный фон, который является одним из основных факторов, влияющих на уровень либидо.

Наверное, каждый слышал про либидо, однако далеко не все знают, что из себя представляет сексуальное желание.

Эксперты WomanHit помогли разобраться в непростом вопросе о сексуальном желании.

1. Все намного сложнее, чем просто секс

Наш организм — невероятно сложная система. Добиться гармонии физического и психического состояния очень сложно, поэтому возникают такие ситуации, когда вы можете заняться сексом, но не хотите, или же наоборот желание есть, а тело подводит. И та, и та ситуация вполне естественны и происходят чаще, чем вы думаете.

2. Что значит «нормальное либидо»?

Так же, как не существует двух одинаковых людей, не существует и единого мнения, каким же должно быть идеальное либидо. Никто не может предсказать, когда оно возникнет и насколько сильным будет в тот или иной промежуток времени. Очень часто требуется много сил, чтобы получить тот настрой, на который вы рассчитываете.

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3. Гонка за идеальным либидо может привести к проблемам

Обычно к проблемам психологического характера. Когда человек ставит перед собой цель стать неподражаемым любовником, он всеми силами пытается достичь и поддержать высокий уровень сексуального желания, однако со временем организм начинает сопротивляться и в итоге реальность не соответствует ожиданиям, что невероятно сильно бьет по самооценке.

4. Вы можете не совпадать по темпераменту с партнером

И это нормально. Отказ или вялое согласие на секс еще не говорит, что ваш любимый человек к вам охладел: вполне возможно, ему приходится прикладывать больше усилий, чтобы достичь того уровня возбуждения, который вы считаете вполне обычным, а для другого может оказаться довольно редким явлением. Вам нужно перестать осуждать партнера, если негативные мысли на его счет вас все-таки посещают, иначе проблем в постели просто не избежать.

5. Либидо может меняться

На протяжении всей жизни наш организм обновляется, меняется гормональный фон, который является одним из основных факторов, влияющих на уровень либидо. Кроме того, прием некоторых лекарств также влияет на повышение или понижение либидо. К таким препаратам можно отнести антидепрессанты и контрацептивы. Также решающим фактором могут стать психические расстройства или же серьезные хронические заболевания, к примеру, диабет.