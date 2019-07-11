Эксперт развенчала мифы об анальном сексе

Женщина не обязана любить анальный секс, и это нормально, говорит эксперт.

Анальный секс имеет вокруг себя много мифов и преувеличений. Он нравится далеко не всем, но у большинства людей он вызывает любопытство.

На самые распространенные вопросы об этом виде интима ответила "Здоровью 24" сексолог Наталья Музыка.

1. Это правда, что все женщины любят анальный секс? Судя по статистике – нет. Женщина не обязана любить анальный секс, и это нормально. Также она может любить АС и это тоже нормально! Норма – относительная вещь.

2. Можно ли забеременеть во время анального секса? Шанс почти такой, как при оральном сексе, то есть стремительно приближается к нулю. Поскольку секретной тропы, которая соединяет прямую кишку с маткой – не существует!

3. Нужно делать клизму перед анальным сексом? Совсем не обязательно! Даже клизма не гарантирует, что партнер не испачкается фекалиями. Если вы уже решили этим заняться, то не надо делать вид, что там вместо стула – фиалки! Будьте реалистами.

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4. Как сделать анальный секс безболезненным? Никак, если партнер входит с разгона и до конца! Три главных помощники для комфортного анального секса – много лубриканта (в анусе его нет), нежность и отсутствие спешки. Одно резкое движение может испортить все дело. Не терпите боль сжав челюсти. Это уже не секс тогда, а изнасилование!

5. Можно ли испытать оргазм во время анального секса? Да. Анус сам по себе у многих женщин эрогенная зона, поскольку там много нервных окончаний. И многим женщинам приятны анальные ласки.

6. Можно ли заниматься анальным сексом, если есть геморрой? Нет. Это опасно для здоровья и очень больно!

7. Правда ли, что после анального секса остается какое-то особое ощущение? Нет. Это из разряда мифологии! Но анус и прямую кишку действительно можно повредить во время анального секса, если действовать грубо и резко.

8. Сколько раз в неделю можно заниматься анальным сексом? Не существует такой нормы. Главные критерии – ваше желание, отсутствие болезней и готовность.