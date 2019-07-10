Названы пять удачных поз для секса с кольцом на члене (18+)

Игры с кольцом могут обойтись и без секса с проникновением.

Кольцо на пенис — прекрасная секс-игрушка. Оно надевается на основание члена (некоторые модели захватывают и мошонку), усиливает эрекцию, помогает ему продержаться дольше и получить более яркий оргазм.

Если кольцо еще и вибрирует, женщине тоже приятно. Эксперты Cosmo рассказали, какие позы лучше всего подходят для игр с этим колечком.

1. «Догги-стайл»

Начинающим стоит обзавестись силиконовым кольцом, которое можно быстро снять. Вам отлично подойдет поза «догги-стайл»: партнер контролирует процесс и оперативно реагирует на ситуацию. Для более тесного контакта сведи ноги вместе.

2. «Кольцо любви»

Сядь на край кухонного стола или столешницы: так ты сможешь наблюдать действие кольца вблизи. К тому же, у тебя свободны руки для дополнительных ласк.

Читайте такжеНазваны семь правил, как стать идеальным любовником

3. «Наездница»

Лучший вариант для этой позы — кольцо с вибрирующим механизмом. Ты полностью контролируешь процесс и получаешь дополнительное удовольствие.

4. «Сделай сама»

Игры с кольцом могут обойтись и без секса с проникновением! Во время оральных ласк оно тоже пригодится. Можно начать с того, что ты сама наденешь его на пенис партнера.

5. «Миссионерка»

В этой позе удобно использовать продвинутый вариант кольца, которое умеет вибрировать и обхватывает еще и мошонку. Ты узнаешь много нового об этой «скучной» позе.

Напомним, ранее сексологи составили 10 золотых правил сексуальной прелюдии.