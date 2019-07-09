Названы семь правил, как стать идеальным любовником

Эти семь простых советов позволят любому мужчине без всяких тренингов выгодно выделиться на фоне остальных представителей «сильной половины».

Эксперты рассказали, как стать идеальным любовником, не потратив на секс-тренинги ни копейки.

Итак, если ты хочешь стать идеальным любовником, читай следующие семь правил, составленных Cosmo.

1. Перестань слушать других мужчин

Забудь про советы собратьев по полу: большинство мужчин, уверенных, что доставили сотни, тысячи оргазмов, на самом деле ни разу в жизни не были их источником.

2. Прекрати считать, что все крутится вокруг твоего члена

Член — это инструмент для получения твоего удовольствия, и если вдруг так случилось, что женщине достаточно только его — это большая удача, а не норма. Никто из нас не кончает только от вида эрегированного фаллоса длиной 18+, культ из этого органа создали и поддерживают сами мужчины.

3. Учи матчасть

Существует пусть не много, но вполне достаточно качественных книг о сексе и сексуальности, где рассказывают про физиологию женщин и её исследования: например, «Как хочет женщина» Эмили Нагосаки или «Viva la vagina» Нины Брокманн и Эллен Стёкен Даль. Хочешь стать хорошим любовником — читай их, а не мужские форумы.

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4. Научись использовать язык по назначению

Нет, не для куннилингуса, а чтобы спрашивать женщину, что ей нравится, а что — нет. Люди разные, и то, что обожает одна девушка, у другой вызывает лишь рвотные позывы. Нет никакой обязательной программы хорошего любовника, которая сработает с каждой. И даже больше: одна и та же партнёрша может хотеть разных вещей в зависимости от настроения или самочувствия.

5. Предохраняйся

Ни прерывание, не календарик, ни молитва, ни перекладывание ответственности за этот вопрос на любовницу, ни магическая фраза «Первый раз не забеременеешь», ни суперсила определять «чистеньких» девушек на глаз для этого не годятся — только презервативы. Женщина может получить оргазм, только чувствуя себя в безопасности, и, поверь, попасть в зону комфорта очень сложно, размышляя, а здоров ли партнёр и не придётся ли делать аборт.

6. Следи за собой

Следить надо за своим здоровьем: гастрит и вовремя не вылеченные зубы — это не только вредно для тебя, но и неприятно для женщины — запах изо рта, вызванный болезнью, не скроешь никаким освежителем.

7. Перестань шарахаться от сексуальных игрушек

Прими как данность: оргазм от вакуумного стимулятора клитора не отличается от пресловутого «вагинального» оргазма, который почему-то навязывается как единственный истинный. Секс-игрушки - гарантированный способ доставить удовольствие женщине.