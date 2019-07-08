Сделаем секс ярче: 10 главных правил прелюдии

В среднем время прелюдии, достаточное для достижения соответствующего уровня возбуждения, – 15 минут.

Прелюдия – это вступление, то есть первый период полового акта, направленный на постепенное увеличение возбуждения обоих партнеров.

Сексологи составили 10 золотых правил сексуальной прелюдии, передает "Здоровье 24".

1. Скажите "нет" скорости. Вы же не жарите блины на холодной сковородке или в -20, после запуска двигателя, не начинаете движение автомобиля сразу. То же касается и секса.

2. Никогда не начинайте с половых органов. Начало ласк с половых органов у женщины может вызвать даже болевые ощущения.

3. Начинайте период половых ласк еще не в постели – взгляд, поцелуй, прикосновение. И женщина/мужчина заранее будет понимать ваше настроение.

4. Начинайте ласки с периферических зон, это усиливает возбуждение. А вы знали, что даже затылок является эрогенной зоной?

Читайте такжеНазваны пять несексуальных вещей, вызывающих оргазм

5. Женщина возбуждается дольше. Поэтому, чтобы добиться одновременного оргазма, она должна быть достаточно возбуждена до момента введения полового члена во влагалище. Обоюдный оргазм определяет не столько период фрикций, сколько уровень возбуждения до их начала.

6. Готовность к половому акту определяется увлажнением половых путей. Не начинайте ласки половых органов женщины, если нет увлажнения.

7. Не используйте слюну для увлажнения. Влажно – не значит готово. Смазка должна появиться от возбуждения.

8. В случае необходимости используйте лубрикант.

9. Не забывайте о половых органах, даже если женщина готова к проникновению полового члена. Это усилит возбуждение.

10. В среднем время прелюдии, достаточное для достижения соответствующего уровня возбуждения, – 15 минут.