Названы пять несексуальных вещей, вызывающих оргазм

Есть на свете везунчики, способные получить наслаждение, используя исключительно свое воображение.

Эксперты рассказали, какие странные вещи могут вызвать спонтанный оргазм.

Занимаясь спортом, можно реально «словить» оргазм, если повезет. Спонтанные оргазмы, вызванные физическими нагрузками, называются коргазмы (coregasm) — перевести это сложно, почти невозможно. Слово соединяет в себе "core" — мышечный корсет, и "orgasm", передает Cosmo.

Как правило, встречается у женщин, а не мужчин. Природа «коргазмов» до сих пор не изучена. Исследование, проведенное учеными из Центра сексуального здоровья университета Индианы, показало, что женщины, которые выполняют (записываем!) «скручивания», залезают по канату, поднимают вес и плавают, вполне имеют шанс испытать сексуальное наслаждение. Вызвать «коргазм» способны и некоторые позы из йоги.

Предположительно, причиной тому является прилив крови к тазу и влагалищу, что также вызывает давление на клитор. Плюс упражнения стимулируют выработку эндорфинов.

Роды. Иногда во время схваток женщины испытывают настоящий оргазм. В опросе, проведенном среди акушерок, фигурировали такие цифры: из 206 тысяч рожениц 668 испытали ощущение, очень похожее на оргазм, а 9 будущих матерей совершенно точно характеризовали это ощущение.

Цифры разных исследований значительно разнятся. Согласно другому опросу, проведенному «Движением позитивных родов» (Positive Birth Movement) и Channel Mum, оргазм испытывают 6% рожениц.

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Оргазмы во время родов происходят не только по «физиологическим причинам», но, вероятно, и потому, что наш организм стремится облегчить родовые муки, наградив роженицу порцией удовольствия, которая поможет ей лучше справиться с болью. Дело в том, что во время родов активизируются те же области мозга, что отвечают за оргазм и… боль. А точнее, передняя поясная кора и островок головного мозга.

Лекарства от болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона — это расстройство нервной системы, из-за которого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется тремором, общей скованностью и нарушением позы и движений.

В истории медицины известен случай 42-летней пациентки, которая после 10 дней приема препаратов, облегчающих симптомы ее болезни, оповестила врачей о повышенном либидо и спонтанных оргазмах. Они случались от трех до пяти раз в день и иногда длились по 20 секунд.

Женщина жаловалась на подобные побочные эффекты и перестала принимать препарат, но спустя некоторое время прием пришлось возобновить. Через 15 дней оргазмы вновь вернулись, заставив пациентку повторно вернуться к медикаментозному лечению. Врачи предполагают, что причиной всему — изменение уровня дофамина, гормона, отвечающего за удовольствие, ввиду приема препарата.

Депрессия. В депрессии нет совершенно ничего хорошего. В это непростое время нам не удается и просто радоваться, не говоря уже о том, чтобы получать удовольствие от секса. Известно, что некоторые антидепрессанты понижают либидо, но, как оказалось, эффект от них может быть и более непредсказуемым.

Некоторые пациенты поведали своим лечащим врачам, что после приема некоторых лекарств им страшно хочется зевать. Казалось бы, ничего необычного, но зевание стало для них неожиданно ощущаться лучше, чем обычно. Намного лучше. Прямо как оргазм.

Обычно ингибиторы обратного захвата серотонина затрудняют достижение оргазма, но для некоторых людей они, напротив, становятся источником неожиданных и ярких эмоций в самых неподходящих ситуациях.

Хорошая фантазия. Есть на свете везунчики, способные получить наслаждение, используя исключительно свое воображение. Серьезно: фокус без рук! Сексолог Комисарук вместе с коллегами отыскали 10 женщин, которые утверждали, что они способны испытать оргазм, просто хорошенько представив себе что-нибудь возбуждающее.

«Мы попросили женщин довести себя до оргазма: один раз физически, а другой раз — только силой мысли, — рассказывает Комисарук, — и мы проанализировали, что происходит с мозгом во время обоих оргазмов. Отклик в обоих случаях был одинаков!»

Ранее эксперты составили топ-5 причин, мешающих нам достичь оргазма. Также они рассказали, как с этим бороться.