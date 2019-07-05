Что мешает получить оргазм: топ-5 причин

Эксперты выяснили, почему ваш путь к удовлетворению так тернист.

Несмотря на довольно активную половую жизнь, лишь 10% половозрелого женского населения нашей страны довольны качеством секса. Чаще всего девушки объясняют интимные проблемы особенностями своего организма, хотя на самом деле причин может быть множество, в том числе дело может быть и в партнере.

Проблемы с удовлетворением специалисты делят на несколько больших групп — психологические и физиологические. Самые популярные причины, в которых многие могут узнать себя и принять соответствующие меры, назвал портал WomanHit.

Девушка не принимает свое тело

Стандарты красоты, которые буквально бросают нам в лицо модные журналы и телепрограммы, медленно, но верно убивают самооценку практически любой женщины. Доходит до того, что женщины начинают видеть то, чего нет на самом деле: мнимую полноту, короткие ноги, пара растяжек превращаются в конец света. Как вы понимаете, эту проблему относят к психологическим, поэтому вместо ненужных диет и огромных выброшенных сумм на косметологов, девушкам с проблемой неприятия себя необходимо обратиться к психологу, а лучше сексологу, который проработает проблему, чтобы ваши интимные контакты не превращались в пытку.

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Девушка ничего не знает о своем теле

Вторая по популярности причина — «сонные» эрогенные точки. Такое чаще всего происходит с женщинами, которые начали половую жизнь поздно или сексуальные контакты происходят крайне редко.

В таких случаях хорошо помогает интимная гимнастика, которая стимулирует нужные мышцы, отнеситесь к этому вопросу серьезно, «узнайте» себя ближе.

Девушки стремятся к контролю

Еще один психологический «заскок», с которым нужно бороться, если не хотите провести всю жизнь в грустном неудовлетворенном состоянии. Мы слишком много думаем о том, как мы выглядим в той или иной ситуации, что относится и к сексу: вместо того, чтобы сосредоточиться на процессе, девушки думают о своем выражении лица или о том, растрепались волосы или нет. Научитесь отпускать себя в такие моменты, если партнер выбрал вас, значит вы устраиваете его во всех «образах».

Ваши мысли далеко за пределами спальни

Очень трудно выбросить из головы бытовые проблемы: мы думаем об их решении даже во сне. Согласитесь, трудно сосредоточиться на своем мужчине, который ждет от вас ответной реакции, когда в голове даты выплат по кредитам.

Постарайтесь научиться переключаться в нужный момент: оставьте все проблемы за порогом дома. Как говорила Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра».

Вам не хватает увлажнения

На выделение естественной смазки влияет множество факторов: начиная с образа жизни и заканчивая приемом лекарств. Но женщины предпочитают обвинять свой организм, думая, что с ним не все в порядке и так было всегда. В этом случае вам потребуется консультация гинеколога, который проведет все необходимые тесты и поставит точный диагноз конкретно в вашей ситуации.

А пока вы не устранили причину излишней сухости, приобретите смазку в аптеке, чтобы не нарушать привычным ритм интимной жизни.