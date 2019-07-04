Врач объяснил, из-за чего у мужчин возникают ночные эрекции
Утренняя эрекция у мужчин считается важным показателем здоровья. А ее отсутствие говорит о ряде заболеваниях. Но существуют и ночные эрекции.
Кто-то думает, что это нормально, кто-то не замечает, а у кого-то ночные эрекции просто отсутствуют. Уролог-андролог Станислав Сосновский отмечает: все мужчины без физиологической эректильной дисфункции испытывают это явление, передает "Здоровье 24".
В норме у мужчин должны быть эрекции от 3 до 5 раз за ночь. Обычно это происходит в фазе быстрого сна.
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Возможные причины ночных эрекций:
- эротические сны;
- выделение гормона тестостерона во время сна;
- переполненный мочевой пузырь;
- фаза быстрого сна;
- сахарный диабет;
- гипотиреоз;
- стрессы.
Причины этого состояния могут быть как нейтральными, так и указывать на проблемы со здоровьем. Предполагается, что ночные эрекции предотвращают некоторые заболевания пениса.
Важно обратить внимание на свои ощущения: если эрекция вызывает болезненные и неприятные ощущения — необходимо обратиться к врачу и провести обследование.
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