Врач объяснил, из-за чего у мужчин возникают ночные эрекции

Предполагается, что ночные эрекции предотвращают некоторые заболевания пениса.

Утренняя эрекция у мужчин считается важным показателем здоровья. А ее отсутствие говорит о ряде заболеваниях. Но существуют и ночные эрекции.

Кто-то думает, что это нормально, кто-то не замечает, а у кого-то ночные эрекции просто отсутствуют. Уролог-андролог Станислав Сосновский отмечает: все мужчины без физиологической эректильной дисфункции испытывают это явление, передает "Здоровье 24".

В норме у мужчин должны быть эрекции от 3 до 5 раз за ночь. Обычно это происходит в фазе быстрого сна.

Читайте такжеНазваны пять способов оживить сексуальную жизнь

Возможные причины ночных эрекций:

- эротические сны;

- выделение гормона тестостерона во время сна;

- переполненный мочевой пузырь;

- фаза быстрого сна;

- сахарный диабет;

- гипотиреоз;

- стрессы.

Причины этого состояния могут быть как нейтральными, так и указывать на проблемы со здоровьем. Предполагается, что ночные эрекции предотвращают некоторые заболевания пениса.

Важно обратить внимание на свои ощущения: если эрекция вызывает болезненные и неприятные ощущения — необходимо обратиться к врачу и провести обследование.

Ранее ученые из Дании путем опроса узнали оптимальную продолжительность занятий любовью - 24 минуты и 12 секунд.