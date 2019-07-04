Названы пять способов оживить сексуальную жизнь

Если вы все время занимаетесь сексом в одних и тех же позах, ничего удивительного, что он вам не так интересен, как раньше.

Если вы встречаетесь уже какое-то время и хотите попробовать что-то новое, самое время проявить изобретательность.

Сюрпризы, спонтанность, новое применение известных вещей — лишь малая часть списка. Эксперты Cosmo назвали несколько беспроигрышных вариантов, как не сделать секс рутинным.

1. Ролевые игры

Ролевые игры способны вывести вашу интимную жизнь на новый уровень. Конечно, вам понадобится доверие (и чувство юмора), но в итоге обоим наверняка понравится.

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2. Подогревайте чувства

Если вы уже давно вместе, то наверняка перестали тщательно следить за своим внешним видом. Да, вам обоим комфортно вместе, но это не значит, что не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы выглядеть сексуально. В следующий раз вместо пижамных штанов наденьте, например, красивое белье и эротичные шорты.

3. Пробуждайте страсть

Напиши партнеру SMS о том, что ждет его дома. Можно даже позвонить и сказать все это вслух, пусть готовится. Наверняка потом он сделает что-то в этом духе для тебя.

4. Скажите «нет» рутине

Если вы все время занимаетесь сексом в одних и тех же позах, ничего удивительного, что он вам не так интересен, как раньше. Когда вы в последний раз пробовали новое? Если не можете вспомнить — пора сделать это сегодня же!

5. Общайтесь

Общение с партнером — залог хороших отношений. Помните, что он не умеет читать мысли, и если вы о чем-то мечтаете — скажите об этом напрямую!