Синдром постоянного сексуального возбуждения: как и почему он возникает

Некоторые лекарства помогут снять симптомы заболевания, но радикального лечения не существует.

Синдром постоянного сексуального возбуждения (PGAD) – это необычное расстройство, которое трудно поддается лечению. Этот синдром признали лишь недавно.

Сексолог Светлана Грабова рассказала "Здоровью 24", что болезнь заключается в том, что женские гениталии возбуждены в течении нескольких часов, дней, недель и даже дольше. При этом женщина не хочет заниматься сексом.

Секс не приносит облегчения, а оргазмы не уменьшают возбуждение. Это состояние можно сравнить с состоянием человека, у которого несколько недель не проходит эрекция, он отчаянно хочет, чтобы его гениталии расслабились. При этом ни один оргазм и эякуляция не приносит ему удовольствие.

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Причин развития этого синдрома – очень много, наиболее известные из них:

1. PGAD возникает после менопаузы у женщин, имеющих невралгию половых органов, при этом без психологических отклонений. Этот вид невралгии влияет на спинной клиторальный нерв.

2. PGAD возникает у женщин с аффективным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, а также у женщин, ставших жертвами сексуального насилия. В этом случае расстройство имеет психосоматический характер, когда женщины неправильно толкуют ощущения в гениталиях, ассоциируя их с негативными событиями.

3. PGAD может стать результатом совокупности синдрома беспокойных ног и гиперактивности мочевого пузыря.

Некоторые лекарства помогут снять симптомы заболевания, но радикального лечения не существует.

Чтобы избежать таких проблем в будущем, нужно позаботиться о своем физиологическом и психосоматическом здоровье.

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