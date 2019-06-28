Не откладывайте презерватив на попозже: как можно забеременеть в начале полового акта

Каждый раз, когда откладываете презерватив на попозже, рискуете здоровьем.

Один из важных моментов в сексе, о которых стоит помнить, — предэякулят. Вполне возможно, вы впервые слышите это слово.

Но знайте, что зачастую именно предэякулят виноват в нежелательной беременности при прерванном половом акте или ситуации "давай наденем презерватив попозже", передает Cosmo.

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Что это такое?

Предэякулят, или предсемя, — это жидкость, которая выделяется из пениса при возбуждении. Например, во время мастурбации, прелюдии или непосредственно в половом акте, но до полноценного оргазма.

Она создается в так называемых куперовых железах, расположенных в основании пениса. Затем проходит через уретру и смешивается с жидкостью оттуда, после чего выделяется наружу. Ее главная задача — смазывание протоков и нейтрализация кислотной среды внутри организма, чтобы сперматозоиды не гибли. Но есть важный нюанс — в самом предэякуляте есть сперматозоиды.

Можно ли забеременеть?

Да. В этой жидкости сперматозоидов немного, но достаточно одного. К тому же, предэякулят переносит бактерии и вирусы, включая ВИЧ. Поэтому каждый раз, когда откладываете презерватив на попозже, рискуете здоровьем. Учитывая, что остановить выделение жидкости невозможно, лучше не рисковать вообще.

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