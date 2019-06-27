Врач рассказал, как секс влияет на наше здоровье

Из-за выработки нейромедиаторов секс снижает тревогу, напряжение, вызывая эйфорию и релаксацию.

Секс благотворно влияет на общее состояние организма и является методом профилактики различных заболеваний.

Качественный секс с постоянным партнером поднимает тонус всего организма и как профилактический метод показан любому здоровому человеку, особенно при неврозах – болезни современной цивилизации, рассказал "Здоровью 24" сексолог Алексей Вилков.

Хороший секс – показатель качества жизни, что улучшает физиологическое и психологическое состояние, в том числе важным является именно отношение к сексу как к явлению и базовой потребности.

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Секс условно показан как витамины, но главное – нельзя забывать про традиционное лечение. Только секса для избавления от невротических заболеваний недостаточно, тем более очевидно, что при многих заболеваниях желания и настроения для секса нет и силы не позволяют, а иногда лучше и воздержаться на определенный период.

Давно доказана взаимосвязь ума и тела – одно влияет на другое, поэтому секс положительно влияет и на физиологию, и на психологическое состояние человека.

Секс повышает защитные силы организма, улучшает восприимчивость к микробам, повышает настроение, поскольку во время секса вырабатываются так называемые "гормоны радости" – эндорфины.

Также из-за выработки нейромедиаторов секс снижает тревогу, напряжение, вызывая эйфорию и релаксацию. Это поможет повысить иммунитет. Но секс лишь поможет для профилактики заболеваний.

Ранее эксперт по менопаузе и гормональным изменениям доктор Шахзади Харпер назвала лучшее место для секса в доме. И это не спальня.