Не бойтесь просить партнера о чем-то в сексе: девять примеров из жизни

Психологи советуют рассказывать партнеру о своих интимных желаниях.

Хотя общение с партнером — один из важнейших моментов в хороших отношениях, порой бывает сложно попросить его делать или не делать чего-то в постели. Боишься ранить чувства партнера, заставить защищаться или почувствовать уязвимость. Но стоит рискнуть — и, как правило, получаешь то, чего хочешь.

Портал Cosmo собрал несколько позитивных историй об этом, которые помогут вам решиться поговорить о своих сексуальных желаниях.

«Я долго собиралась попросить его о более долгой прелюдии. А когда наконец решилась,он буквально вскричал, почему я не сказала этого раньше! И наш секс перестал походить на быстрое удовлетворение нужды одного из партнеров». Светлана, 30 лет.

«Мне хотелось услышать его стоны, а он почему-то считал, что они меня раздражают. Да и куннилингус я любила чаще, чем раз в год. Один разговор — и всё решилось». Ангелина, лет.

«Я хотела чувствовать себя желанной и чтобы он срывал с меня одежду. Вуаля!». Марина, 35 лет.

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«Он не любил пробовать новые позы, но я нашла такие, против которых он не смог возразить». Инна, 33 года.

«Он знал, что я люблю БДСМ, но отказывался пробовать. Оказалось, боялся меня поранить!». Вера, 35 лет.

«После секса он сразу засыпал, а мне хотелось обниматься. Стоило завести разговор — и всё получилось». Ника, 25 лет.

«Однажды я попросила его поцеловать мои ступни… Выяснилось, что он сам хотел это предложить, но боялся отказа». Ульяна, 28 лет.

«Секс втроем — моя давняя фантазия. Он долго сопротивлялся, но потом обстоятельства сложились так, что мы попробовали, и понравилось». Ольга, 34 года.

«С детства мечтала стать стюардессой, а потом решила, что можно попробовать ролевую игру. Оказалось, ему это тоже интересно». Дина, 24 года.