Опрос показал, от чего зависит мужская красота

Если мужские носы похожи на горные склоны, то их обладатели считаются привлекательными. А вот выгнутость носа в ту или другую сторону уровень привлекательности снижает.

Мужчины с носами, похожими на прямые горнолыжные склоны, считаются более привлекательными и моложавыми, по сравнению с их ровесниками, имеющими изогнутые носы.

Таковы результаты социологического опроса, опубликованного в журнале JAMA Plastic Surgery, передает MedikForum.

Опрос проводили ученые из Школы медицины при Стэндфордском университете в Калифорнии, и в ходе этого эксперимента 500 добровольцев просмотрели около десятка фотографии мужчин, имеющих различную форму носа.

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82% участников эксперимента были женщинами, фотографии им показывали в произвольном порядке, высказывая просьбу оценить их по степени привлекательности, предполагаемому уровню здоровья, интеллекта, успешности и даже лидерских качеств. Имевшие носы с правильным углом между носом и лбом в 130 градусов и носогубным углом в 97 градусов мужчины считались наиболее привлекательными. Обладатели таких носов также побеждали и в других категориях, среди которых моложавость, лидерство и интеллект.

Любопытно, что мужчины с изогнутыми в ту или иную сторону носами рассматривались как наименее здоровые, наименее привлекательные и контактные. Их же называли и самыми старыми на вид.

Форма носа, как выяснили исследователи, более позитивно ассоциируется с определенными внешними данными и внутренними характеристиками человека. Особенно заметной эта оценка была у молодых участников опроса.