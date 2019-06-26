Названы шесть секс-игрушек, которые легко можно найти дома

Повязку на глаза, например, можно сделать из шейного платка, галстука или куска материи.

Домашние секс-игрушки не только фигуранты страшных историй о застрявших в организме предметах, но и интересное развлечение. Если, конечно, соблюдать правила гигиены и беречь здоровье.

Эксперты Cosmo назвали несколько вещей, которые прекрасно подходят для сексуальных развлечений.

1. Перо

Проведите им по щеке партнера. Затем по шее, постепенно спускаясь ниже и ниже… Его прикосновение действует возбуждающе и усиливает ощущения.

2. Лед

Игра с температурой открывает новые горизонты в сексуальной прелюдии. А если использовать кубик льда в оральном сексе, прикасаться им к соскам или положить партнеру на грудь и слизать влагу, то легко получить новые приятные ощущения.

3. Повязка на глаза

Ее можно сделать из шейного платка, галстука или куска материи. Отключение одного из органов чувств стимулирует работу остальных и помогает избавиться от внутренних барьеров.

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4. Душевая лейка

Здесь можно ничего не объяснять. Можно экспериментировать с температурой воды и интенсивностью потока.

5. Шарф

Свяжите партнеру запястья или привяжите руки к кровати, а дальше делайте с ним всё, что хотите.

6. Еда

Самые известные варианты для сексуальных игр — мед, взбитые сливки и растопленный шоколад. Главное — не мазать ими свои интимные органы, потому что сахар провоцирует развитие грибковых инфекций. А вот язык, губы, шею, соски, пупок, ступни — можно и даже нужно.

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