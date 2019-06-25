Названо лучшее время для секса

Утренний секс, например, понижает давление, уменьшает уровень стресса, обещает приятный день и помогает проснуться.

Если верить эксперту по гормонам Алисе Витти, то лучшее время, чтобы заняться сексом, не нежный вечер и не раннее утро, а три часа пополудни. Время идеальное во всех отношениях.

Хотя мужчины демонстрируют лучшую физическую форму утром из-за тестостеронового подъема, эстрогенового пика они достигают в полдень. Выплеск этого гормона делает их более эмоциональными и нежными, сообщает Cosmo.

"Это может казаться нелогичным, учитывая, что всплеск тестостерона приходится на утро у мужчин, но комбинация по‑прежнему высокого тестостерона и эстрогена делает мужчин более внимательными в сексе", — пишет Витти в своей книге WomanCode. В однополых парах, разумеется, будут другие нюансы.

Если вы по каким-то причинам не можете отпроситься у босса на скорый секс в обед, попробуйте заняться им утром. Исследование Forza Supplements показало, что лучшее время для секса — около 7:30.

Читайте такжеЗависимость от секса: эксперт рассказал, почему и у кого возникает

Утренний секс понижает давление, уменьшает уровень стресса, обещает приятный день и помогает проснуться. Кроме того, у мужчин в это время самый высокий уровень тестостерона и, соответственно, сексуальный аппетит.

Плюсы утреннего секса:

- он бодрит;

- он мотивирует лечь спать пораньше накануне;

- начинать утро с секса гораздо здоровее и правильнее, чем с ленты социальных сетей;

- секс снижает уровень «гормона стресса» кортизола, который как раз бывает довольно высоким утром;

- из-за высокого уровня тестостерона эрекция у мужчин «крепче», и он способ продержаться дольше.

Минусы утреннего секса:

- многим не нравится, что утренний секс предполагает определенный уровень«естественности»: запах пота, запах изо рта. Хотя для этого всегда есть душ;

- риск опоздать на работу очень высок.

Вечерний секс

Что может сравниться со старым добрым сексом перед сном? Который помимо физического удовольствия помогает вам укреплять связь и выстраивать доверие. Ночь — хрупкое время, и часто мы тратим полчаса перед сном, чтобы поделиться с партнером неприятностями, которые произошли с нами за день: пожаловаться, выплакаться.

Это нормальная естественная потребность, беда в том, что пессимистичные истории могут оставить неприятное послевкусие — и спать придется на "беспокойную голову".

А секс выдаст вам успокоительный набор гормонов, которые утешат и усыпят.

Ранее эксперт по менопаузе и гормональным изменениям доктор Шахзади Харпер назвала лучшее место для секса в доме. И это не спальня.