Зависимость от секса: эксперт рассказал, почему и у кого возникает

Предпосылки развития зависимости разнообразны, но основная причина заключается в наличии постоянной тревоги, которая требует выхода и умиротворения.

Сексуальная зависимость – навязчивое, часто неконтролируемое стремление, направленное на получение сексуального удовлетворения, которое часто не приносит удовольствия.

Это особое, деструктивное отношение к сексу, когда удовлетворение основного инстинкта становится универсальной пилюлей, единственным выходом из любого дискомфортного состояния, рассказал "Здоровью 24" сексолог Алексей Вилков.

Например, для снятия постоянного или острого стресса, выхода из депрессии, избавления от тревоги, постепенно замещая межличностные контакты, особенно обнажая неспособность личности проявлять настоящую интимность в отношениях и эмоциональную близость.

Сексоголизм по праву находится в одном ряду с другими известными зависимостями – алкогольной, наркотической, пищевой, игроманией. Благодаря либерализации сексуальной морали и особой значимости гедонизма для современного общества потребления сексоголики проявляют себя все чаще.

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Кто подвержен сексоголизму?

Основной контингент сексуально зависимых – это мужчины после тридцати или около сорока лет с различным социальным статусом и семейным положением. Сексуально зависимые женщины чаще молодые, обычно одинокие, с неустроенным бытом и грузом накопившихся проблем.

Почему возникает сексоголизм?

Предпосылки развития зависимости разнообразны, но основная причина заключается в наличии постоянной тревоги, которая требует выхода и умиротворения. Обычно люди используют различные способы борьбы с ней, не фиксируясь на чем-то одном. Но сексуально зависимые концентрируются исключительно на сексе, как механизме снятия напряжения и получения гормонов радости и счастья.

Тревога подстегивает, грызет изнутри, и единственный способ погасить ее – получить дозы телесного наслаждения. К другим причинам относятся деструктивное отношение к самому себе, заниженная самооценка, страх отказа, неспособность любить, и уверенность, что его самого полюбить невозможно.

Или любовь равна сексуальному желанию и влечению, и если партнер ощущает это, значит это и есть любовь.