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Эксперт назвала лучшее место дома для занятий сексом

18:34, 24 июня 2019
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Эксперт говорит, что лучше всего заниматься сексом на кухне / caravan.kz

Идеальным решением являются занятия любовью на кухне, но не перед или после приема пищи, передает Mirror.

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По словам специалиста, когда речь идет о сжигании калорий, наиболее еффективным половой акт будет именно на кухне, ведь там есть необходимые для этого "реквизиты".

Как отметила эксперт, кухонный стол или столешница, которые есть в этой комнате - всегда удобная опора. Также можно заниматься сексом на стуле: муж садится, а жена должна "оседлать" его.

По данным исследований, 30-минутный сеанс позволяет мужчине сжечь 101 калорию, а женщине - 69. 

Ранее эксперты составили список тайных мужских секс-желаний, в которых они стесняются признаться. 

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Теги: #секс