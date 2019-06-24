Эксперт назвала лучшее место дома для занятий сексом

Кухонный стол или столешница — всегда удобная опора при занятиях любовью, говорит эксперт.

Эксперт по менопаузе и гормональным изменениям доктор Шахзади Харпер назвала лучшее место для секса в доме.

Идеальным решением являются занятия любовью на кухне, но не перед или после приема пищи, передает Mirror.

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По словам специалиста, когда речь идет о сжигании калорий, наиболее еффективным половой акт будет именно на кухне, ведь там есть необходимые для этого "реквизиты".

Как отметила эксперт, кухонный стол или столешница, которые есть в этой комнате - всегда удобная опора. Также можно заниматься сексом на стуле: муж садится, а жена должна "оседлать" его.

По данным исследований, 30-минутный сеанс позволяет мужчине сжечь 101 калорию, а женщине - 69.

Ранее эксперты составили список тайных мужских секс-желаний, в которых они стесняются признаться.