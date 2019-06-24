Может ли секс вызвать преждевременные роды

Опасаться секса во время беременности стоит лишь в том случае, если врачи поставили риск преждевременных родов.

Многие слышали о том, что секс на позднем сроке беременности может приблизить роды.

Но так ли это на самом деле — или это просто совпадение, рассказали эксперты Cosmo.

Кое-что зависит от спермы

Специалисты считают, что наступление родов после секса — совпадение. Если ребенок уже собрался наружу, это никак нельзя ускорить — и тем более сексом.

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Но есть другая причина не отказывать в интиме на большом сроке. В сперме содержатся простагландины, которые размягчают шейку матки.

Оргазм и ласки сосков — безопасны

Во время оргазма тело вырабатывает гормон окситоцин, который стимулирует схватки. То же самое происходит и при стимуляции сосков. Но если тело еще не готово к родам, ничего не произойдет.

Опасаться секса во время беременности стоит лишь в том случае, если врачи поставили риск преждевременных родов. И не потому, что секс имеет волшебное влияние на начало родов, а потому, что в этой ситуации любые лишние движения вообще небезопасны.

Точно так же не приближают роды острая еда, развешивание белья, акупунктура и другие народные методы. Все это — совпадения.

Ранее эксперты составили список тайных мужских секс-желаний, в которых они стесняются признаться.