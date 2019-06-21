Эксперт объяснил, почему в сексе так важна прелюдия

Если прелюдия короткая и недостаточная, то нет полноценного возбуждение и удовольствия от секса.

Прелюдия содержит взаимные ласки, начиная с поверхностных прикосновений, объятий, поцелуев, в том числе на завершающем этапе мануальную или оральную стимуляцию половых органов.

Это своеобразная эротическая игра, необходимая обоим партнерам – все то, что предшествует половому контакту, рассказал "Здоровью 24" сексолог Алексей Вилков.

Физиологически женщина больше нуждается в прелюдии, чем мужчина. Связано это с более медленным горением женской страсти, чем у мужчины и необычайной потребностью в нежности.

Существуют женщины, для которых эротические ласки гораздо важнее полового акта. Ласковое прикосновение и взгляд могут стать началом любовной игры и привести к страсти и взаимному удовлетворению.

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Нежелание партнера заниматься прелюдией говорит о непонимании важности этого процесса, о чрезмерном эгоизме или неважном отношении к партнеру. Всегда возникает проблема в паре, если один из партнеров не получает желаемого, это обязательно приводит к дисгармонии.

Иногда встречаются особо темпераментные натуры в силу сильной половой конституции и врожденными особенностями, которые легко возбуждаются без специальной подготовки, но это скорее редкое исключение из общего правила.

Различия в возбудимости связаны с особенностями реактивности партнеров и различными сексуальными сценариями, то есть привычками в сексе, которые довольно часто могут не совпадать.

Физиологически женщина возбуждается медленнее. Как раз благодаря прелюдии ее возбуждение достигает необходимой степени, что позволяет совершить полноценный половой акт. Если же прелюдия короткая и недостаточная, то нет полноценного возбуждение и удовольствия от секса.

Прелюдия – обязательный этап интимной близости, а недостаточное внимание к ней зачастую тормозит дальнейший процесс, поэтому пропускать ее, мягко говоря, глупо и тем более не физиологически. Именно она и запускает "самое приятное".