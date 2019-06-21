Чего хотят мужчины: девять тайных мужских секс-желаний (18+)
Многие боятся в открытую обсуждать свои желания, и мужчины в том числе.
Эксперты Cosmo составили список тайный мужских желаний, в которых они стесняются признаться.
1. Занимайся любовью
Секс — это не только бешеная гонка за оргазмом, но и медленные чувственные движения.
2. Инициатива от тебя
Многие считают, что предлагать секс должны мужчины, а они далеко не всегда хотят это делать. К тому же, все хотят почувствовать себя желанными.
3. Громкие звуки
Хочешь вскрикнуть от наслаждения — кричи, не прячь звуки внутри себя, их же так приятно слышать.
4. Участвуй в процессе
Двигайся в такт, смотри ему в глаза, сжимай интимные мышцы. Это возможно делать практически в любой позе.
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5. Озвучивай свои желания
Мужчины не телепаты, и, если ты скажешь, чего хочешь, он с радостью тебя послушает.
6. Новые позы
Это всегда освежает секс и дарит свежие ощущения. Выбери позы, которые сама хочешь попробовать.
7. Дай посмотреть
Например, можно поставить зеркало напротив кровати или надеть красивое белье, чтобы ему и смотреть было приятно.
8. Спонтанность
Не нужно каждый раз планировать секс. Внезапное возбуждение часто приводит к хорошему оргазму, если не откладывать его на потом.
9. Доминирование
Да, об этом многие мечтают, даже если не признаются. Завяжи ему глаза, свяжи руки, запрети разговаривать и делай все, что считаешь нужным.
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