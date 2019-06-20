Как узнать, достаточно ли секса в ваших отношениях

Регулярный секс хорошо влияет не только на отношения с партнером, но и на здоровье.

Многие любят сравнивать себя с другими, а если речь идет, например, о частоте секса, то любопытных становится еще больше.

Что такое «нормальная частота» и есть ли она вообще? Об этом рассказали эксперты Сosmo, ссылаясь на результаты исследований.

Самое важное, что стоит знать: никакой нормы не существует. Каждый человек сам определяет, чего и сколько ему нужно. Неправда и то, что все окружающие занимаются им чаще вас.

В среднем женатая пара в зависимости от возраста и стажа в браке занимается сексом раз в неделю (в возрасте 26 — 55 лет). У вас может быть чаще или реже, и любой вариант — норма, если устраивает вас обоих.

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На либидо влияют многие факторы: напряженная работа, стресс, лень, большое количество разных дел, настроение, здоровье. Есть люди, которых трудности вдохновляют на постельные подвиги, но их меньшинство.

Регулярный секс хорошо влияет не только на отношения с партнером, но и на здоровье: люди чувствуют себя счастливее, лучше спят, реже ссорятся и даже дольше живут.

Но важна не только частота, но и качество секса. Исследование с участием 30 тысяч семейных пар показало, что те, кто занимается любовью чаще раза в неделю, не чувствуют себя счастливее тех, кому достаточно одного. А вот те, кто предается соблазну редко, счастья недополучают.

Когда же стоит волноваться? Специалисты говорят, что если партнер потерял интерес, перестал хоть иногда что-то предлагать, вы оба не помните, когда был последний раз, — уже можно считать это проблемой. Если, конечно, такое положение дел не устраивает хотя бы одного из вас.

Ранее эксперты дали несколько советов, которые помогут сделать оральные ласки незабываемыми.