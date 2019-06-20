Почему возникает дефицит секса и как это исправить: советы эксперта

При планировании секс теряет спонтанность, может нивелироваться романтический и чувственный компонент, но это уже в большей степени зависят от уровня доверия и интимности.

Почти в любой современной супружеской паре по разным причинам (у мужчин – это трудоголизм, переутомление, а у женщин – чрезмерная занятость домашним хозяйством или воспитанием детей) рано или поздно на повестку дня встает вопрос нехватки времени на секс.

Каждая отдельно или в комплексе эти причины приводят к дефициту времени на самих себя и на отношения в паре, в том числе приводя к сексуальной неудовлетворенности, рассказал "Здоровью 24" сексолог Алексей Вилков.

Почему возникает дефицит секса?

Количество семейных пар, которые испытывают дефицит секса, растет – это актуальная проблема большого города из-за чрезмерной занятости, хронического стресса, ежедневного переутомления. Когда даже времени на отдых и расслабление не остается, и совсем не до секса. Для него силы нужны и желание, и особое настроение, но обычно даже поговорить искренне никогда.

Поэтому единственное, на что стоит рассчитывать в конце дня – полноценный или короткий сон, который заменяет все удовольствия, но большинство так или иначе лишены даже этой физиологической потребности.

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Что делать?

Планирование может быть весьма полезным особенно для занятых людей, у которых расписана каждая минута, даже если настроиться на заранее подготовленную сексуальную встречу будет достаточно трудно, поскольку можно испытывать при этом тревогу и неуверенность, что все пройдет гладко.

Плюсы. Резервируется оптимальное время, и можно заранее отложить текущие заботы на потом, когда приходит ожидания предстоящего события, и есть возможность настроиться.

В таком случае секс, скорее всего, состоится, но какова будет его качество – трудно предсказать, поэтому важно ценить и довольствоваться тем, что есть.

Минусы. При планировании секс теряет спонтанность, может нивелироваться романтический и чувственный компонент, но это уже в большей степени зависят от уровня доверия и интимности.

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