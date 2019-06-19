Как подготовиться к первому сексу с новым партнером

Ищите путь к новому партнеру и спрашивайте у него, что он любит и как.

Новый партнер и первый секс с ним – это всегда волнительно. В этот момент наступает паника, так как хочется, чтобы этот секс был идеальным. Возникает множество вопросов: во что одеться, как лучше себя вести, а что делать не стоит, и тому подобное.

Сексолог Ольга Василенко рассказала "Здоровью 24", что нужно уточнить/обсудить, чтобы первый секс с новым партнером стал удачным.

1. Вы не обязаны доверять малознакомому человеку на 100%. У вас есть полное право попросить справку и настоять на сексе с презервативом. Это ваше здоровье, и небрежность недопустима.

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2. Секс не должен быть сразу же потрясающим. Это нормально. Вы привыкаете друг другу, изучаете тела друг друга, предпочтения, интересуетесь предыдущим опытом. Ведь именно наш опыт определяет наше сексуальное поведение, а опыт у всех разный. Поэтому никогда не делайте выводы по первому сексу, если у вас есть притяжение друг к другу.

3. Не полагайтесь на выдуманные шаблоны в духе "все мужчины любят минет". Ищите путь к новому партнеру и спрашивайте у него, что он любит и как.⠀

4. Стоит ли до секса обсудить предпочтения и взгляды? Все зависит от вас и вашего партнера. Если комфортно это обсудить до близости, то конечно стоит! Так вы сможете заранее спрогнозировать результат.

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