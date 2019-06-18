Как сделать оральный секс незабываемым: девять советов (18+)

Для многих мужчин оральный секс — часть прелюдии, и не нужно стараться довести его до оргазма, если он сам не особенно этого хочет.

Оральный секс, как и любые сексуальные практики, - не соревнование. Но всегда хочется сделать его еще приятнее.

Эксперты Cosmo дали несколько советов, которые помогут сделать оральные ласки незабываемыми.

1. Говори

Да, твой рот может быть занят часть времени, но когда он свободен, рассказывай партнеру, что и как ты сейчас делаешь. Это так возбуждает!

2. Меняй позы

Это лишь кажется, что в оральном сексе она одна. На самом деле можно придумать много!

3. Между делом

Страсть может застигнуть вас где угодно: хоть посреди просмотра сериала, хоть за завтраком. И нет ничего плохого в том, что вы посвятите ей немного времени, а не будете заранее планировать оральный секс.

4. Возьми игрушки

Многие мужчины весьма ревностно подходят к этому вопросу, так что обязательно спроси, не против ли он. Подойдет, например, анальный вибратор или шарики.

5. Дыши глубже

Правильное дыхание может стимулировать возбуждение. Попробуй для начала немного подышать на его интимные органы и только потом — касаться.

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6. Помни о простате

Легкая стимуляция пальцем зоны между пенисом и мошонкой может доставить ему немало удовольствия.

7. Прояви энтузиазм

Минет — это не механическое действо с надутым лицом. Посмотри ему в глаза, улыбнись, страстно вздохни — эти мелочи отлично работают.

8. Не делай глубже, чем можешь

Глубокий минет вовсе не обязательная часть программы. Многие мужчины даже и пробовать такое не хотят! Так что обхвати губами такую часть его пениса, какую можешь, а основание возьми в кольцо из пальцев руки. Еще один интересный вариант — подними язык к небу, и пусть член касается нижней стороны твоего языка.

9. Оргазм не главный приоритет

Для многих мужчин оральный секс — часть прелюдии, и не нужно стараться довести его до оргазма, если он сам не особенно этого хочет.