Названы два главных правила для отличного секса

Чем разнообразнее и интереснее сценарий, тем более довольными почувствуют себя партнеры.

Во многих парах мужчина и женщина со временем забывают, что они не просто родители детей, не просто финансовые партнеры, но и любовники. Часто интимная жизнь в браке превращается в регламентированное исполнения долга, во время которого оба думают: "Скорее бы это закончилось" и совместно симулируют удовольствие.

Психотерапевт Маргарита Румянцева отмечает: причин этому очень много, так как каждый союз между мужчиной и женщиной уникален, пишет "Здоровье 24".

Но есть два обязательных пункта, выполнение которых резко снижает риск попадания в число таких пар, между которыми интим был несколько месяцев назад.

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Правило 1. Оргазм женщины

Женщина получает разрядку во время контакта в момент близости с мужем. ⠀

Частота половых контактов, сопровождающихся оргазмом, в норме составляет более 70% (т. е. минимум 7 актов из 10 – результативные). В противном случае у партнерши не будет мотивации снова и снова повторять близость.

При этом партнер должен ориентироваться на женские особенности, проводить прелюдию, задерживать свой финиш.

Правило 2: Сексуальный сценарий должен быть разнообразным

Любовники умеют говорить о своих желаниях. Иногда, только оказавшись в кабинете врача-сексолога, паре удается наладить коммуникацию и узнать о предпочтениях и желания друг друга.

В интимное поведение нужно встроить новые элементы. Техники. Чем разнообразнее и интереснее сценарий, тем более довольными почувствуют себя партнеры.

Важным является также эмоциональный компонент, который отличает интимную близость от акта самостимуляции.

Поэкспериментируйте: позвоните партнеру с предложением сегодня после 10 расслабиться. Подберите одежду, духи, постельное белье, музыку, аксессуары (к примеру, купите новый лубрикант). Продумайте сценарий, детали.

Напомните партнеру о своих планах уведомлением или видеопосланием. Оцените — добавляет ли ожидание/подготовка эротические нотки вашему настроению.

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