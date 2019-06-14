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Ученые назвали идеальную продолжительность секса

17:40, 14 июня 2019
Отношения
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Ученые рассказали, какую продолжительность полового акта женщины считают самой приемлемой / Скриншот

Эксперты опросили порядка трех сотен женщин, которые озвучили идеальную для себя продолжительность секса, сообщает The Sun.

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Согласно полученной статистике, лучшей продолжительностью интима, дающей возможность получить максимальное удовольствие, являются 24 минуты и 12 секунд.

Также ученые опровергли миф о важности для полового акта размеров полового члена, большинство представительниц прекрасного пола назвали более приоритетным поведение партнера и разнообразие в постели.

Ранее эксперты дали четыре совета, как сделать секс в позе наездницы незабываемым.

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Теги: #секс