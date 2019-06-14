Ученые назвали идеальную продолжительность секса

Кроме того, женщины рассказали, что размер полового органа мужчины для них не имеет значения.

Ученые из Дании путем опроса узнали оптимальную продолжительность занятий любовью. Эксперты опросили порядка трех сотен женщин, которые озвучили идеальную для себя продолжительность секса, сообщает The Sun. Читайте такжеКак улучшить пять классических секс-поз (18+) Согласно полученной статистике, лучшей продолжительностью интима, дающей возможность получить максимальное удовольствие, являются 24 минуты и 12 секунд. Также ученые опровергли миф о важности для полового акта размеров полового члена, большинство представительниц прекрасного пола назвали более приоритетным поведение партнера и разнообразие в постели. Ранее эксперты дали четыре совета, как сделать секс в позе наездницы незабываемым.

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