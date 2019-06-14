Как улучшить пять классических секс-поз (18+)

Не нужно сбрасывать со счетов миссионерскую позу, в ней тоже много приятного.

Когда речь заходит о внесении разнообразия в сексуальную жизнь, многим приходит в голову отказ от любимых поз в пользу необычных, требующих акробатических и прочих умений.

Но это вовсе не обязательно. Эксперты Сosmo рассказали, как можно улучшить привычные позиции, меняя лишь некоторые детали.

1. «Наездница»

Многие женщины любят эту позу за возможность контролировать угол проникновения и скорость. Чтобы извлечь из этого положения максимум, женщина должна встать на колени, податься вперед, а затем двигаться вперед-назад медленно и нежно. Тогда она не только получит отличную стимуляцию клитора безо всяких усилий, но и, возможно, отыщет таинственную точку G. Можно надеть партнеру на пенис вибрирующее кольцо. Оно точно внесет разнообразие в ваши занятия!

2. «Догги-стайл»

Когда мужчина входит сзади, у него получается проникнуть глубоко. Кроме того, он может дотянуться до клитора. Для разнообразия женщина может положить под живот пару подушек и держать ноги вытянутыми, а не стоять на коленях.

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3. 69

Эта поза кажется идеальной со всех сторон, но и ее можно усовершенствовать: ложитесь на бок и переплетите ноги. Теперь никто не устанет, да и сам процесс станет немного проще. Еще один лайфхак — возьмите вибратор.

4. «Ложки»

Еще одна прекрасная поза, в которой можно дотянуться до всех интересных мест партнера. Завяжите глаза себе и ему, почувствуйте, как усиливается реакция остальных органов чувств.

5. «Миссионерка»

Не нужно сбрасывать ее со счетов, в ней тоже много приятного. Подложите подушку под ягодицы женщины, чтобы сменить угол проникновения. Партнерша может свести ноги вместе, чтобы усилить ощущения.