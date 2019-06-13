Что делать, если у партнеров кардинально разные желания в сексе

Практически не бывает, что сексуальные проблемы существуют отдельно от проблем в отношениях. Сексуальность – это часть психики.

Разногласия сексуальных сценариев партнеров – одна из самых частых причин нарушения сексуальной гармонии в паре.

Сексуальный сценарий – представление человека о том, каким должен быть половой акт, как часто и какова роль партнера в этом сценарии, рассказала "Здоровью 24" сексолог Елена Малахова.

Распространенные причины конфликтов между партнерами и пути решения проблемы

Причина 1. Партнеры не хотят договориться и прийти к компромиссу, в паре наблюдается конкуренция, каждый продавливает свою точку зрения.

Решение: в паре не должно быть конкуренции. Отношения – это не поле боя. Конкурировать можно на работе, с друзьями если хотите, но в семье должен быть мир и наполненность. Это не значит, что спокойные отношения – скучные отношения.

Гармоничные отношения – это отношения, где два взрослых человека могут договориться друг с другом. Бывает так, что в паре конкуренцию вводит женщина, она соперничает с мужчиной, иногда довольно агрессивно. Такое поведение указывает на то, что женщина не принимает свою природу. Что у нее больше мужской энергии, чем женской. Полезно направлять ее мужскую энергию в работу. Отреагировала, посоревновалась, а домой пришла спокойная, переключилась и стала спокойной.

Причина 2. Партнеры боятся поднять тему, стесняются обсуждать близость, не знают, как начать разговор.

Решение: паре надо учиться говорить о своих потребностях прямо, в том числе о сексуальных. В нашей культуре к теме секса относятся двояко. Он есть, но говорить о нем, когда это необходимо, как-то не принято.

Читайте такжеРазмер пениса, число партнерш и любимая поза: интересные интимные факты о мужчинах

Чаще всего наблюдается две крайности: запрет на эту тему, или наоборот – сексуальная вседозволенность. Нужно стремиться к середине, во всем выбирать баланс.

Сексуальность – это наша ценность, нужно учиться относиться к ней бережно. И не стесняется ее, не перекручивать, а использовать как ресурс. Во время близости, станьте как дети во время игры – изучайте, исследуйте друг друга и наслаждайтесь.

Причина 3. Партнеры не могут договориться, потому что одного возбуждает одно, а другого другое, точек совпадения во время близости практически нет.

Это бывает, когда один партнер (чаще мужчина) просит разнообразить близость альтернативными способами активности, а у другого есть барьер.

Решение: к сожалению, эту проблему практически невозможно решить самостоятельно в "домашних условиях". Необходима консультация специалиста.

Но, что бы ни предлагал вам партнер, вы должны знать, что вы:

- имеете полное право что-то не хотеть, и у вас есть полное право отказаться, если считаете, что это вам не подходит;

- принуждать другого в сексе к тому, к чему он не готов – форма насилия;

- найти компромисс в сексе можно почти всегда;

- если компромисс не находится, может, это не ваш партнер?