Врач рассказал, сколько нужно заниматься сексом в вашем возрасте

15-30 лет - это возраст гормональных взрывов и активного познания своей сексуальности.

Секс – это не только неотделимая часть интимной жизни, но и составная часть здоровья как женщины, так и мужчины.

Уролог-андролог Станислав Сосновский назвал "Здоровью 24" нормы секса в 20, 30 и 50 лет.

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15-30 лет – количество, а не качество

Это возраст гормональных взрывов и активного познания своей сексуальности. Недолгий период, когда и парни, и девушки находятся почти на равных в своих желаниях и возможностях.

И если первый опыт может откладываться из-за страхов, стресса и адреналина (злейших врагов эрекции), то такие контакты могут происходить часто, до нескольких раз в день.

И хотя девушки в этот период также активны, как и парни, пиком женской сексуальности эти годы назвать сложно. Чувственность и эротизм в них только начинают развиваться, и большая часть пока не могут испытать оргазм.

30-40 лет – женщины берут инициативу

В таком возрасте, как правило, появляются постоянные партнеры, и это позволяет больше раскрываться, познавая желания себя и друг друга. Сексом занимаются реже, чем в юные годы – 2-4 раза в неделю, – но он становится на ступень лучше.

Пока у мужчин гормоны остаются на высоком, но уже не на пиковом уровне, женщины переживают настоящий всплеск активности. Часто это связано с беременностью и родами, которые кардинально меняют женский гормональный профиль, повышая способность к оргазму.

В этом возрасте женщина уже изучила свое тело и знает, чего хочет от секса, и не стесняется говорить об этом партнеру.

В то же время фиксируется наибольшая частота женских измен, потому что только "супружеского долга" может быть недостаточно.

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40-55 лет – социальная сексуальность

Несмотря на постепенное снижение уровня тестостерона, у мужчин растет их "социальная" сексуальность. Обустраивая семейный быт и секс, мужчина начинает скучать в них. Многие пытаются разнообразить свою сексуальную жизнь, добавив в нее яркие эмоции — ролевые игры, длительные прелюдии, нередко – измены.

Секс в этом возрасте качественный, в среднем несколько раз в неделю.