Размер пениса, число партнерш и любимая поза: интересные интимные факты о мужчинах
Когда речь заходит о нормах, бывает интересно сравнить себя или близких с этими самыми границами нормы, это касается и секса.
Эксперты Cosmo составили список из 12 интимных фактов о мужчинах.
1. Размер пениса
Исследования в разных странах дают среднюю норму — 11−14 сантиметров. Больше 20 имеют скромные 2% взрослого мужского населения. Средний обхват члена в состоянии эрекции — 12−13 см.
2. Потеря девственности
В зависимости от страны среднее значение — 16−17 лет.
3. Презерватив
Всего четверть мужчин пользуется им регулярно, большинство перекладывает заботу о контрацепции на женщину.
4. Число партнерш
Статистика опросов в США: к 19 годам — 2, к 24 — 4, к 44 — 6.
5. Сколько длится секс
В разных опросах данные отличаются, в среднем это 3−7 минут. Женщины, участвующие в опросах, просят хотя бы о пятнадцати.
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6. Частота секса
Женатые мужчины в среднем называют 4 раза в неделю, свободные — 2. На деле сексом занимаются соответственно 3 и 4 раза.
7. Частота мыслей о сексе
Исследование показало вполне достоверную цифру: 34 раза в день (у женщин — 19).
8. Любимая поза
Никаких сюрпризов: миссионерская (27%) и «догги-стайл» (24%).
9. Секс-игрушки
Более 80% мужчин полагают, что вибратор помогает женщине получить оргазм, 30% возмущены их существованием и считают, что женщины слишком зависимы от игрушек.
10. Удовлетворенность размерами
Только 35% мужчин считают, что имеют достаточно большой пенис.
11. Анальный секс
44% американских мужчин хотя бы раз его пробовали.
12. Имитация оргазма
Этим в разное время занималась примерно четверть мужчин.