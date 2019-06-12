Размер пениса, число партнерш и любимая поза: интересные интимные факты о мужчинах

Только 35% мужчин считают, что имеют достаточно большой пенис.

Когда речь заходит о нормах, бывает интересно сравнить себя или близких с этими самыми границами нормы, это касается и секса.

Эксперты Cosmo составили список из 12 интимных фактов о мужчинах.

1. Размер пениса

Исследования в разных странах дают среднюю норму — 11−14 сантиметров. Больше 20 имеют скромные 2% взрослого мужского населения. Средний обхват члена в состоянии эрекции — 12−13 см.

2. Потеря девственности

В зависимости от страны среднее значение — 16−17 лет.

3. Презерватив

Всего четверть мужчин пользуется им регулярно, большинство перекладывает заботу о контрацепции на женщину.

4. Число партнерш

Статистика опросов в США: к 19 годам — 2, к 24 — 4, к 44 — 6.

5. Сколько длится секс

В разных опросах данные отличаются, в среднем это 3−7 минут. Женщины, участвующие в опросах, просят хотя бы о пятнадцати.

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6. Частота секса

Женатые мужчины в среднем называют 4 раза в неделю, свободные — 2. На деле сексом занимаются соответственно 3 и 4 раза.

7. Частота мыслей о сексе

Исследование показало вполне достоверную цифру: 34 раза в день (у женщин — 19).

8. Любимая поза

Никаких сюрпризов: миссионерская (27%) и «догги-стайл» (24%).

9. Секс-игрушки

Более 80% мужчин полагают, что вибратор помогает женщине получить оргазм, 30% возмущены их существованием и считают, что женщины слишком зависимы от игрушек.

10. Удовлетворенность размерами

Только 35% мужчин считают, что имеют достаточно большой пенис.

11. Анальный секс

44% американских мужчин хотя бы раз его пробовали.

12. Имитация оргазма

Этим в разное время занималась примерно четверть мужчин.