"Плохая девочка!": как научиться грязным разговорам в постели

Грязные разговоры не должны быть поводом для конфликта, отмечают эксперты.

Если партнер предлагает тебе говорить непристойности в постели, а ты впадаешь в панику, это нормально.

Впрочем, бояться этой игры не надо, ведь женщинам проще придать голосу эротических ноток, чем мужчинам. Но что нужно говорить, рассказали эксперты Cosmo.

1. Подбери его слова-триггеры

Тот редкий случай, когда триггер должен вызывать положительные эмоции. Например, у него есть специальное слово для обозначения интимных органов или секса как такового, и упоминание этого слова его заводит.

2. Расскажи ему о своем возбуждении

Эти фразы звучат смешно, но сильно возбуждают: «Я так хочу тебя», «Я изнываю», «Оргазм близко», — и прочие подобные. Пусть он будет в курсе происходящего, а тебе не придется мучительно думать о том, что еще сказать.

3. Никакого давления

Грязные разговоры не должны быть поводом для конфликта. Если он настаивает, а ты не хочешь, значит, вам нужно придумать что-то еще. Если ты стесняешься говорить откровенные пошлости, начни с невинного «Хочу, чтобы ты поцеловал меня там-то и там-то».

Читайте такжеЭксперт объяснил, что такое сексуальная норма

4. Определи, что тебя заводит

Ты не должна играть в постели роль порнозвезды… если только сама этого не хочешь. То, что ты говоришь, должно радовать и тебя тоже, а никак не огорчать. Твой тон может быть шутливым, отстраненным, сексуальным — каким угодно, лишь бы он устраивал тебя саму.

5. Практикуй умение выражаться кратко

Порой достаточно всего одного слова, чтобы завести партнера. Например, отличные варианты — «да», «быстрее», «сильнее», «еще».

6. Говори о его качествах, которые тебя восхищают

Например, о том, как он хорош в постели и как приятно колется его борода. Не заостряй внимание на размере пениса, особенно если он ничем не выдающийся, а похвали мощную эрекцию.

7. Скажи о том, чего тебе хочется

Простой способ завести грязный разговор — рассказать о своих фантазиях и желаниях. Помимо того, что это довольно интересно, велик шанс попробовать что-то прямо сейчас.