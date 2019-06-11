Эксперт объяснил, что такое сексуальная норма

Сексуальная норма – это все, что не приносит вреда обоим партнерам и ведет к наслаждению обоих.

Сексуальная норма – краеугольный вопрос в умах невротично настроенных мужчин и женщин. Многие люди уверены, что всегда должны быть на высоте и иметь столько контактов, сколько им хочется.

Распространение порнографической продукции формирует ложное впечатление, пояснил "Здоровью 24" сексолог Алексей Вилков.

Мужчины и женщины стремятся походить на порноактеров, хотя каждому здравомыслящему человеку понятно, что невозможно часами заниматься сексом, как бы этого не хотелось. В реальности нет монтажа, мы не снимаем кино и смотрим друг на друга не через объектив телекамер. Нам невозможно проводить выбор кадров, разве что закрывать глаза и отдаваться фантазии.

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Что такое сексуальная норма?

Норма – это прежде всего моральный постулат, вроде сексуального поведения, приписанный обществом, это средняя величина, выверенная из частотных характеристик различных сексуальных проявлений.

Сексуальная норма – это все, что не приносит вреда обоим партнерам и ведет к наслаждению обоих. В какой-то степени норма приближается к идеалу.

Что является отклонением от нормы?

Критериями сексуальной нормы являются добровольность, половая зрелость, отсутствие вреда здоровью и стремление обоих к наслаждению. Поэтому гомосексуальность не является отклонением. Современная сексология и психология относит однополые связи к сексуальной норме.

А педофилия и зоофилия – сексуальное отклонение, потому что нарушает основные критерии нормы: добровольность, половая зрелость и взаимное желание.

"Важно заметить, что кривая сексуального желания мужчины резко возрастает и достигает пика в семнадцать-девятнадцать лет, затем останавливается на определенном уровне и после тридцати плавно снижается. У женщин ситуация иная: их либидо медленно растет до тридцати пяти лет, достигая своего пика расцвета, затем останавливается, и только у некоторых женщин может быть возрастное снижение", - рассказал сексолог.

Ранее эксперты рассказали, какие сложности бывают у пар, чьи сексуальные потребности не совпадают.