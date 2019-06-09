Подготовка к сексу: 10 вариантов хорошей прелюдии

Эксперты посоветовали, как завестись наверняка.

Когда кажется, что вы воплотили все фантазии и секс стал скучноват, попробуйте что-то новенькое.

Может, эти советы натолкнут вас на интересные мысли о том, как подготовиться к основному блюду этой ночи, пишет Cosmo.

1. Станцуй ему стриптиз

Включи приятную музыку и начни медленно танцевать под нее. Сними колготки, юбку, расстегни пуговицы на блузке, белье — последним этапом. Это 100% возбуждает.

2. Станцуй с ним

Для этого выбери вашу любимую музыку.

3. Пришли секс-SMS

Например, в разгар рабочего дня отправь своему избраннику sms о том, что и как ты сделаешь с ним дома.

4. Вручи подарочную карту

Например, в магазин женского белья.

5. Надень туфли на каблуках

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6. Впиши секс в его календарь

Ты можешь записать в его ежедневник, например, "секс в 20:00". Поверь, он будет дома вовремя.

7. Пошепчи

8. Найми няню

Это - отличный вариант для родителей, которые хотят отдохнуть от детей и насладиться друг другом.

9. Поиграй в незнакомку

"Однажды девушка предложила вести себя как на свидании вслепую. Мы оба узнали много нового, в том числе и то, что кому больше нравится в постели. Секс в ту ночь был невероятным!", - делится опытом мужчина.

10. Позвони

"Однажды мы с женой были в ресторане недалеко от дома. Она вышла в туалет, а через пару минут позвонила и сказала, что ждет меня дома и уже разделась. Я никогда не просил счет так быстро!", - рассказал еще один представитель сильного пола.

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