Подготовка к сексу: 10 вариантов хорошей прелюдии
Когда кажется, что вы воплотили все фантазии и секс стал скучноват, попробуйте что-то новенькое.
Может, эти советы натолкнут вас на интересные мысли о том, как подготовиться к основному блюду этой ночи, пишет Cosmo.
1. Станцуй ему стриптиз
Включи приятную музыку и начни медленно танцевать под нее. Сними колготки, юбку, расстегни пуговицы на блузке, белье — последним этапом. Это 100% возбуждает.
2. Станцуй с ним
Для этого выбери вашу любимую музыку.
3. Пришли секс-SMS
Например, в разгар рабочего дня отправь своему избраннику sms о том, что и как ты сделаешь с ним дома.
4. Вручи подарочную карту
Например, в магазин женского белья.
5. Надень туфли на каблуках
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6. Впиши секс в его календарь
Ты можешь записать в его ежедневник, например, "секс в 20:00". Поверь, он будет дома вовремя.
7. Пошепчи
8. Найми няню
Это - отличный вариант для родителей, которые хотят отдохнуть от детей и насладиться друг другом.
9. Поиграй в незнакомку
"Однажды девушка предложила вести себя как на свидании вслепую. Мы оба узнали много нового, в том числе и то, что кому больше нравится в постели. Секс в ту ночь был невероятным!", - делится опытом мужчина.
10. Позвони
"Однажды мы с женой были в ресторане недалеко от дома. Она вышла в туалет, а через пару минут позвонила и сказала, что ждет меня дома и уже разделась. Я никогда не просил счет так быстро!", - рассказал еще один представитель сильного пола.
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