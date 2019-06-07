Секс мог эволюционировать для борьбы с раком - ученые

Ученые с давних пор пытаются понять, почему половое размножение оказалось так распространено.

Половое размножение стало преимуществом для различных видов, позволив им защититься от некоторых видов рака.

Подавляющее большинство животных на планете продолжает свой род благодаря половому размножению, пишет Naked Science. Существуют и такие, которые используют бесполое размножение - то есть способны произвести потомство в одиночку, без партнера. Есть и такие виды, которые могут переключаться между этими двумя "режимами".

Ученые с давних пор пытаются понять, почему половое размножение оказалось так распространено. В чем его преимущества? Одно из наиболее распространенных объяснений состоит в том, что секс снижает вероятность потенциально вредных мутаций, которые чаще возникают у видов, размножающихся бесполым путем. Но есть и другие гипотезы: например, что генетическое разнообразие, обеспечиваемое половым размножением, делает организмы более склонными к получению выгодных вариантов генов, включая приспособления, которые позволяют лучше защищаться от патогенов и паразитов.

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В новом исследовании группа ученых во главе с эволюционным биологом Фредериком Томасом из Университета Монпелье во Франции предлагает новую идею о том, почему секс так популярен. Половое размножение, по их словам, могло стать таким распространенным, потому что оно сокращает количество передаваемых раковых клеток, которых еще называют "обманщиками".

В многоклеточных организмах, состоящих из множества различных клеток, которые научились ладить друг с другом для общего блага организма, эти клетки-"обманщики" размножаются и используют другие клетки для своего выживания и дальнейшего распространения по организму. Томас и его команда предполагают, что бесполое размножение, возможно, принесло пользу этим клеткам-"обманщикам" - за долгое время им удалось адаптироваться к генетически идентичным организмам, фактически клонам. Эти клетки, по словам ученых, также нашли способ обходить иммунные системы организмов, которые размножаются бесполым путем. Такие раковые клетки могут переходить от одного организма к другому, а вызываемые ими опухоли называются трансмиссивными.

Ученые предполагают, что половое размножение понизило риск развития такого типа онкологических заболеваний. Именно поэтому, по мнению исследователей, распространенность полового размножения у эукариот может восходить к первому появлению трансмиссивного рака у первых бесполых многоклеточных организмов.