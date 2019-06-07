Пошалим в постели: составлена подборка секс-игр для двоих (18+)
Игры в постели с партнером — прекрасный способ провести время и высвободить накопившееся напряжение.
Эксперты Сosmo составили подборку из девяти сексуальных игр, которые помогут разнообразить вашу интимную жизнь.
1. Смена позиций
Секс в одной позе может быстро надоесть. Устройте соревнование для самих себя: сколько поз успеете перепробовать за один «забег»? Наверняка еще и откроете для себя много нового.
2. Думайте шире
Попробуйте «секс без секса» — делать все, но без собственно проникновения. Интересно, надолго ли вас хватит.
3. Точки
Выбери несколько точек на теле, загадай одну из них. При каждом неправильном ответе пусть целует тебя в то место, которое назвал. Честность или лукавство — решать тебе.
4. Шопинг
Сходите вместе в секс-шоп и за нижним бельем. В первом магазине можно втайне друг от друга выбрать подарки к ближайшему празднику, во втором — проверить, совпадают ли ваши вкусы в отношении белья, особенно твоего.
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5. Пылинки
Возьми пушистую щетку для смахивания пыли с мебели (лучше новую!) и сделай ему легкий массаж.
6. Карты
Пусть каждая масть означает определенное действие. Например, червы — поцелуи, бубны — массаж, трефы — стимуляция, пики — оральный секс. Цифра или буква на карте — продолжительность действия.
7. Семь минут
Поставь таймер на 7 минут, запрись с ним в туалете, в большом шкафе или другом ограниченном пространстве и посмотри, сколько всего вы успеете за это время.
8. Маски
Подумайте, как занимались бы сексом ваши любимые литературные или киногерои. Войдите в образ и получите новые ощущения.
9. Зеркало
Один партнер повторяет действия второго с максимальной похожестью. Игра простая, но невероятно возбуждающая.
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