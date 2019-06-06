Названы семь способов, как испортить первое свидание

Четверть девушек разочаруются в кавалере, если он не предложит оплатить счет.

Эксперты выяснили, как полностью испортить первое свидание и отбить у человека всякий интерес к себе.

Служба YouGov опросила 1200 американцев – вот о каких ошибках чаще всего говорили мужчины и женщины, пишет "Здоровье 24".

1. Хотите произвести на собеседника плохое впечатление – доставайте смартфон. Это раздражает 69% мужчин и 70% женщин.

2. Опрос показал, что 25% мужчин раздражает привычка фотографировать еду – против 15% женщин.

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3. Нереалистичная фотография в приложении для знакомств – тоже дурной тон. Пропасть между ожиданиями и реальностью огорчит 52% мужчин и 43% женщин.

4. Четверть опрошенных мужчин и 31% женщин отметили, что их раздражает чавканье, причмокивание и любые громкие звуки за столом.

5. 22% юношей и 23% девушек считают неприемлемыми опоздания.

6. Женщин больше, чем мужчин (30% против 21%), отталкивают собеседники, которые монополизируют разговор и не дают вставить слово.

7. Четверть девушек разочаруются в кавалере, если он не предложит оплатить счет. Среди мужчин лишь 5% ожидают, что их угостят. При этом 6% юношей и 9% девушек считают неправильным, если их спутник или спутница не предложит разделить счет.

Ранее ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины, чтобы добиться секса, вопреки распространенному мнению, гораздо чаще строят из себя недотрог, чем женщины.