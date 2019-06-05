Как сделать секс в позе наездницы незабываемым (18+)

Поза наездницы способствует обоюдному оргазму.

Поза наездницы обычно радует обоих. У женщины появляется контроль над действиями, а мужчине открывается прекрасный вид на избранницу.

Однако мужчина может и не просто лежать. Cosmo собрал несколько советов профессионалов, которые стоит передать партнеру.

1. Положить руку на пенис

Во-первых, партнер может помочь женщине правильно разместиться сверху. Во‑вторых, пусть контролирует наличие презерватива на месте, если вы предохраняетесь этим способом.

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2. Сказать приятное

Если ему нравится то, что он видит, он вполне может выразить словами свои чувства: ты прекрасна, сексуальна и достойна самого лучшего.

3. Выбрать темп

В целом, это скорее задача женщины. Но мужчине ничто не мешает положить руки тебе на бедра и показать, какой ритм нравится ему.

4. Твой оргазм в приоритете

Поза наездницы способствует обоюдному оргазму. Так что пусть мужчина ласкает клитор пальцем. А лучше двумя, разведя их в форме латинской буквы V. После небольшой тренировки вы оба подберете оптимальные движения.