Эксперты объяснили, можно ли забеременеть в критические дни

Вероятность беременности в месячные невелика, но она все равно есть.

Мужчины порой соглашаются на секс во время месячных — и даже настаивают, потому что считают этот период безопасным для интима без презерватива. На самом деле все не так просто.

Важно помнить, что после любого полового контакта может наступить беременность, независимо от того, есть у женщины выделения или нет, пишет Cosmo.

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Разумеется, вероятность беременности в месячные невелика, но она все равно есть, и вот почему. Сперматозоиды могут жить до 96 часов (четырех суток), и если у женщины случится ранняя овуляция, они успеют «догнать» свежую яйцеклетку.

Когда наступает овуляция?

Это зависит от длительности цикла. Например, при коротком цикле в 23 дня она может случиться на девятый, а при 33-дневном — на 19-й. Сама овуляция длится от 12 до 48 часов, что вместе с жизнью сперматозоидов создает довольно большое окно для наступления беременности.

Как избежать беременности?

Ответ очевиден: предохраняться. Лучше всего - презервативом, таблетками, спиралью, уколами, пластырем. Полагаться на календарный метод, прерванный акт (ППА) или горячий душ не стоит. Сперматозоиды достигают шейки матки за считанные минуты, и вряд можно успеть смыть все. В случае с ППА не забывай, что во время секса тоже выделяется сперма и достаточно одного резвого сперматозоида, чтобы свести на нет все предосторожности.

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