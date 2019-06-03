Ученые напугали серьезными последствиями плохих отношений в браке

Если семейные отношения вызывают у людей тревожность и постоянное напряжение, они рискуют пострадать не только психологически. В плохих отношениях супруги чаще рискуют своим сердцем.

Плохие отношения и частые конфликты с супругами и партнерами провоцируют опасные сердечно-сосудистые патологии в большей мере, чем в целом ровные отношения с редкими скандалами.

Об этом свидетельствуют данные, полученные исследователями из Университета Акадии в Канаде, пишет MedikForum.

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"Семейные ссоры в прямом смысле разбивают сердце. У людей, которые испытывают в отношениях тревожность, в 1,5 раза чаще развивается инфаркт или инсульт - по сравнению с людьми, которые испытывают спокойствие рядом со своим партнером", - констатировали специалисты.

В пользу их мнения говорят результаты анкетирования 5 640 человек возрастом от 18 до 60 лет. Его результаты говорят о том, что людям, которые в своем браке не воспринимают отношения с партнером как поддерживающий фактор и чувствуют себя неуверенно и нестабильно, - свойствен более высокий риск развития ряда хронических заболеваний сосудистой системы, в том числе инсульта, инфаркта и гипертонии.

Отношения лишь тогда положительно сказываются на здоровье, когда они стабильные и ровные. Чувство тревожности, растущее в отношениях, - это плохой знак, отметили эксперты.

Ранее ученые выяснили, что мужчины, вступающие в брак, могут рассчитывать на увеличение средней продолжительности жизни. Семейная жизнь позволяет им совершать меньше рискованных поступков, зарабатывать больше денег и более внимательно относиться к собственному здоровью. А вот у женщин ситуация прямо противоположная.