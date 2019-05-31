Эксперты объяснили, почему мужчины говорят о важном сразу после секса

Некоторые мужчины утверждают, что после секса собственная жизнь кажется им более значимой.

Вечер субботы, вы после хорошего секса лежите в постели, и вдруг он говорит: "А давай поженимся!" или "купим дом", "заведем ребенка".

Почему же эта мысль пришла мужчине в голову именно сейчас, после интима. Просто после оргазма такое бывает, и чаще у мужчин, пишет Cosmo.

Постельные откровения часто бывают следствием того, что расслабление после оргазма помогает упорядочить мысли и понять, что действительно важно.

Секс способствует выработке эндорфинов — как хорошая пробежка или глубокий ночной сон. Кроме того, выделяются дофамины и окситоцин, которые помогают сохранить хорошее настроение чуть ли не на два дня после оргазма.

Некоторые мужчины утверждают, что после секса собственная жизнь кажется им более значимой. А мужчинам с высоким уровнем тестостерона оргазм помогает добиться лучшей работы мозга. Просто потому, что теперь на него не давят желания.

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Мнения мужчин

«Я как будто услышал голос внутри, который говорил, что я должен бросить карьеру в маркетинге и срочно открыть финансовую компанию». Алекс, 28 лет.

«Мне срочно понадобилось идти на внеочередную тренировку — такой был прилив энергии». Денис, 30 лет.

«Я сказал девушке, что мы должны жить вместе». Георгий, 27 лет.

«Мне пришло в голову, что нужно срочно жениться на любимой». Артем, 30 лет.

А что у женщин?

Во время секса женский организм производит те же самые эндорфины и гормоны, но проблема в том, что далеко не все женщины получают оргазм регулярно, говорят специалисты. К тому же, девушки быстрее приходят в «боевую готовность» для следующего захода, и им бывает просто некогда думать о важном!

И хотя серьезные решения после секса свойственны обоим полам, у мужчин это проявляется чаще.

Ранее, вопреки распространенному мнению, что мужчин возбуждают только точечные прикосновения и ласки полового члена, сексолог Светлана Грабова назвала другие горячие точки.